MONDIALI 2026

Mondiali 2026, Kane e Bellingham sulla strada di Messi: Inghilterra e Argentina si giocano la finale con la Spagna

Ad Atlanta un altro capitolo di una lunga e accesa rivalità che vale l'accesso all'ultimo atto del Mondiale

15 Lug 2026 - 08:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
4°) Lionel Messi – 38 anni e 363 giorni © Getty Images

4°) Lionel Messi – 38 anni e 363 giorni © Getty Images

Inghilterra-Argentina è la seconda semifinale del Mondiale 2026. Ad Atlanta, i Tre Leoni e l'Albiceleste campione in carica si affrontano in una delle più longeve e accese rivalità nella storia competizione (l'1-0 del 1966, la "Mano de Dios" nel 1986 e i rigori del 1998). In palio c'è un posto nella finalissima del 19 luglio, per la quale si è già qualificata la Spagna. Chi perde, invece, si gioca il gradino più basso del podio con la Francia.

Leggi anche

Che lezione alla Francia: Yamal non serve, Oyarzabal e Pedro Porro trascinano la Spagna in finale

IL MATCH
Inghilterra-Argentina è la semifinale che tutto il globo aspettava. Non si può definire finale anticipata come Francia-Spagna, ma questa rivalità ha radici Mondiali profonde, lunghe 64 anni, più dell'attesa dei Tre Leoni per il titolo. Nel 1962 e nel 1966, anno in cui vinsero gli inglesi, ci furono il 3-1 nei gironi e l'1-0 ai quarti (partita che portò all'invenzione dei cartellini), ma i precedenti più famosi sono altri. Messico 1986, Argentina-Inghilterra 2-1: è la partita della "Mano de Dios" e del gol del secolo, la rivincita sudamericana per le Isole Falkland/Malvinas, un successo quasi più politico che calcistico. Una doppietta, quella di Maradona, che vale l'accesso alla semifinale nell'edizione poi vinta proprio dal Pibe de Oro e compagni. E 12 anni dopo, nel 1998, l'Albiceleste centra i quarti di finale eliminando i Tre Leoni ai rigori, grazie a Batistuta, Zanetti e alla lotteria dal dischetto.

Leggi anche
Mano de Dios

Argentina-Inghilterra: storia di una rivalità eterna e del mito di Maradona e Messi

Insomma, una semifinale Mondiale non è mai banale, ma Inghilterra-Argentina è quella più lontana da questa definizione. Kane e Bellingham, sulle note di "Wonderwall" e "Hey Jude", cercano una rivincita che vorrebbe dire la seconda finale della storia dei Tre Leoni, che vinsero l'unica conquistata ormai 60 anni fa. L'Albiceleste vuole regalarsi il secondo atto conclusivo di fila, per dare a Messi la possibilità di vincere il secondo Mondiale e chiudere un ciclo di una squadra, la Scaloneta, avanti con l'età e verosimilmente all'ultima occasione. Per l'Argentina è il primo, vero ostacolo, viste le tante discussioni su un percorso (Algeria, Austria, Giordania, Capo Verde, Egitto e Svizzera) ritenuto troppo morbido, di fronte poi pure a quello inglese (Croazia, Ghana, Panama, Congo, Messico e Norvegia). In palio la finalissima di New York contro la super Spagna, capace di eliminare la favoritissima Francia. Chi perde, invece, si giocherà il terzo posto contro Mbappé e compagni.

Tuchel non ha ancora a disposizione Quansah, che ci sarebbe solo per una delle due finali: confermata la coppia Konsa-Guehi. Per il resto, la squadra che ha cavalcato fino alla semifinale non si tocca. Dopo il gol decisivo alla Svizzera, dall'altra parte, Julian Alvarez si candida a spalla ideale  di Messi in attacco, con Lautaro in panchina. Fischio d'inizio alle 21, arbitra Elfath.

I giornali: mercoledì 15 luglio 2026

1 di 24
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

mondiali
argentina
inghilterra
Notizie del giorno
Vedi tutti
10:25
Spence costa molto, Romero troppo: per l'Inter potrebbero essere solo operazioni last minute di fine mercato
10:22
Roma, presentata l'offerta per Moreira
10:20
Francia-Spagna, 141 persone fermate tra Parigi e l'hinterland
10:19
Conte: "Assenza Italia è impresa al contrario, servono fatti"
10:18
Conte e la panchina azzurra: "È l'ora dei fatti"