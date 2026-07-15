Mondiali 2026, Kane e Bellingham sulla strada di Messi: Inghilterra e Argentina si giocano la finale con la Spagna

IL MATCH

Inghilterra-Argentina è la semifinale che tutto il globo aspettava. Non si può definire finale anticipata come Francia-Spagna, ma questa rivalità ha radici Mondiali profonde, lunghe 64 anni, più dell'attesa dei Tre Leoni per il titolo. Nel 1962 e nel 1966, anno in cui vinsero gli inglesi, ci furono il 3-1 nei gironi e l'1-0 ai quarti (partita che portò all'invenzione dei cartellini), ma i precedenti più famosi sono altri. Messico 1986, Argentina-Inghilterra 2-1: è la partita della "Mano de Dios" e del gol del secolo, la rivincita sudamericana per le Isole Falkland/Malvinas, un successo quasi più politico che calcistico. Una doppietta, quella di Maradona, che vale l'accesso alla semifinale nell'edizione poi vinta proprio dal Pibe de Oro e compagni. E 12 anni dopo, nel 1998, l'Albiceleste centra i quarti di finale eliminando i Tre Leoni ai rigori, grazie a Batistuta, Zanetti e alla lotteria dal dischetto.