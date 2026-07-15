Mondiali: l'intervallo della finale può durare fino 25 minuti per l'half-time show

L'intervallo alla finale dei Mondiali potrebbe durare fra i 20 e i 25 minuti per consentire lo svolgimento dell'half-time show, lo spettacolo stile Super Bowl. Una delle opzioni allo studio, riporta Bbc, è quella di far trascorre i tradizionali 15 minuti dell'intervallo più altri 10-11 minuti per lo show che vedrà fra i protagonisti Madonna, Shakira e Justin Bieber. Lo scorso anno l'half-time show durante la Coppa del Mondo di Club era durato 24 minuti. Prima dell'avvio della finale si terrà invece la cerimonia di chiusura dei Mondiali, della quale Laura Pausine sarà una delle protagoniste.