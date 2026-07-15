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Mondiali 2026, la caduta della Francia sui quotidiani esteri

La Spagna batte la Francia e vola in finale ai Mondiali 2026: le reazioni dei quotidiani stranieri

15 Lug 2026 - 09:11
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