Argentina, Scaloni: "Una follia mischiare il calcio con le Malvinas"

15 Lug 2026 - 08:55
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Mischiare la rivalità sportiva tra Argentina e Inghilterra con la disputa territoriale sulle Malvinas "sarebbe una follia". Lo ha detto l'allenatore dell'Argentina, Lionel Scaloni, nella conferenza stampa pre-partita. "È stato un momento molto triste della nostra storia e non c'è molto che possiamo fare al riguardo, questa è la realtà. E questa è una partita di calcio, nient'altro. Quindi mescolare le due cose sarebbe una follia", ha spiegato valuatndo un "grande risultato" essere arrivati in semifinale. Ma - ha aggiunto - non se ne parla di accontentarsi.

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