Argentina-Inghilterra 1986-2026: storia di una rivalità eterna e del mito di Maradona e Messi

L’apice di questa storia alimenta più di ogni altro episodio il mito di Diego Armando Maradona. Ci sono più leggende intorno a quella partita del Mondiale 1986 che in cento libri sul calcio. La prima è quella legata alla maglia. L’Argentina utilizzò quella da trasferta: pantaloncini neri e maglietta blu navy (con colletto bianco a V). Ma pare che quelle indossate dai giocatori non furono le divise originali (ritenute troppo pesanti dal ct Carlos Bilardo per il clima torrido di Città del Messico), bensì delle magliette più leggere acquistate in città e poi cucite a mano con loghi vari per renderle simili a quelle fornite dallo sponsor tecnico francese. La seconda riguarda Maradona, anzi un piano per eliminarlo velocemente dalla gara. Ci provò il contundente difensore inglese Fenwick nel primo tempo, mollandogli una proditoria gomitata a palla lontana. Ma Diego aveva troppa voglia di determinare quella partita e si riprese. La terza leggenda (ma ce ne sarebbero molte altre), riguarda il “dopo”, perché il centrocampista Hector Enrique da quarant’anni si vanta (scherzando) di aver fornito l’assist a Maradona per il gol del secolo. Peccato che fosse un passaggio di due metri.