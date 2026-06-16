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A LOS ANGELES

I tifosi dell'Iran protestano contro il regime e mostrano uno striscione con il numero dei morti

Nella partita contro la Nuova Zelanda alcuni supporters della squadra asiatica hanno voluto ricordare la situazione del loro paese

16 Giu 2026 - 09:59
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