Infantino, non è la prima battuta contro l'Italia: il precedente del 2019 e il "caso" Qatar

In una conferenza stampa a Roma, Infantino aveva aperto alla possibilità di allargare il Mondiale a 48 squadre già da Qatar 2022 (circostanza che poi non si è verificata, dato che il primo torneo allargato è quello in corso): "Abbiamo parlato del mondiale del 2022 in Qatar e della possibilità di aumentare il numero delle partecipanti perché vogliamo che partecipi anche l'Italia", disse sorridendo con toni simili a quelli utilizzati nella serata di giovedì.