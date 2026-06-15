Il momento più toccante del Mondiale: Germania e Curaçao pregano insieme dopo la partita VIDEO

Ma il momento più alto della partita si è consumato quando i riflettori della cronaca puramente sportiva stavano per spegnersi. Invece di correre a festeggiare sotto la propria curva, i calciatori tedeschi Felix Nmecha e Jonathan Tah si sono diretti verso gli avversari. Non si è trattato di semplici strette di mano di circostanza: i giocatori delle due nazionali si sono presi per mano, si sono stretti in cerchio e si sono racchiusi in un momento di intensa preghiera collettiva davanti a tutto lo stadio. "In partita siamo rivali, ma una volta terminata siamo tutti fratelli" ha spiegato Nmecha nel post-partita. "Abbiamo fatto una breve preghiera insieme perché crediamo che Gesù sia glorificato attraverso il gioco".