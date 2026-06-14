Mondiali 2026

Mondiali, Germania-Curaçao 7-1: valanga tedesca al debutto

Sblocca Nmecha, poi lo storico gol di Comenencia: la squadra di Nagelsmann dilaga tra fine primo tempo e inizio ripresa

14 Giu 2026 - 21:26
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Inizia con un dirompente 7-1 il Mondiale 2026 della Germania, che travolge la novità Curaçao. A Houston, Nmecha la sblocca già al 6', poi il momento della storia: l'ex Juventus Next Gen Comenencia, con un tiro deviato, batte Neuer e trova al 21' il primo, storico gol della sua Nazionale nella rassegna. Poi, però, i tedeschi dilagano con Schlotterbeck, Havertz (doppietta), Musiala, Brown e Undav, prendendo subito il comando del gruppo E.

Parte nel migliore dei modi l'avventura ai Mondiali 2026 della Germania di Nagelsmann. Certo, l'avversario, l'esordiente Curaçao, non poteva rappresentare di certo un grande ostacolo, ma un 7-1 in questa rassegna fa sempre stupore.

Come da pronostico, i tedeschi la sbloccano già al 6' con Nmecha, che scambia con Wirtz e la mette sul secondo palo. Sembra già tutto apparecchiato, ma c'è comunque modo di assistere a qualcosa di storico: il primo gol di Curaçao al Mondiale. Lo segna un ex Juventus Next Gen, Comenencia, che con un tiro deviato centrale batte Neuer e si rende protagonista di uno dei momenti già più iconici di questa edizione. A fine primo tempo, però, il sogno si sgretola: Schlotterbeck, di testa da calcio d'angolo, riporta in vantaggio la Mannschaft, che chiude virtualmente i conti nel recupero col rigore di Havertz.

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A inizio ripresa, al 47', Musiala cala il poker e qui parte la festa della Germania, con Curaçao che frena e i tedeschi che dilagano per la differenza reti e per mandare un messaggio a tutto il Mondo. Nel giro di 20 minuti, arrivano altri tre gol: Brown al volo di destro al 68', Undav al 78' e, infine, il tocco sotto di Havertz, che all'88' firma 7-1 e doppietta personale.

La Germania si prende subito la vetta del gruppo E che comprende pure Costa d'Avorio ed Ecuador, mentre Curaçao si prende gli applausi di un popolo che già solo così sta vivendo un sogno.

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