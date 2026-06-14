Mondiali, Germania-Curaçao 7-1: valanga tedesca al debutto

A inizio ripresa, al 47', Musiala cala il poker e qui parte la festa della Germania, con Curaçao che frena e i tedeschi che dilagano per la differenza reti e per mandare un messaggio a tutto il Mondo. Nel giro di 20 minuti, arrivano altri tre gol: Brown al volo di destro al 68', Undav al 78' e, infine, il tocco sotto di Havertz, che all'88' firma 7-1 e doppietta personale.