Dal miracolato Nmecha all'elicottero Schlotterbeck, una Germania senza vere stelle ma con mille risorse

Il primo e l'ultimo gol sono spesso i più importanti di una manifestazione. La Germania ha dovuto attendere solo sei minuti per sbloccarsi, ma con il giocatore meno atteso e probabilmente impronosticabile, Felix Nmecha. Prima di questa gara era andato a segno solamente una volta, in una partita contro l'Ungheria. E a questo Mondiale non doveva nemmeno esserci, perché a metà marzo si è procurato una lesione ai legamenti. Ha insistito per la terapia conservativa, è stato fermo per 46 giorni ed eccolo qui, pronto a ricevere l'uno-due con Florian Wirtz e a piazzare la palla nell'angolo di piatto destro. Il CT Nagelsmann gli ha disegnato addosso un compito tattico particolare: non in linea con Pavlovic del Bayern ma venti metri più avanti, in verticale. Una posizione che nei primi venti minuti lo ha portato a sfiorare altre due volte il gol. Non sono stati gol mangiati, ma la Germania li ha pagati a caro prezzo perché esattamente a metà del primo tempo ha subito il gol dell'1-1. Poi però eccolo di nuovo in primo piano nel recupero del primo tempo, inserimento perfetto e calcio di rigore per i tedeschi, poi trasformato da Havertz.