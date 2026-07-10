Mondiale 2026: la Spagna elimina il Belgio nei quarti, decide sempre Merino all’88’

La selezione di Rudi Garcia, tuttavia, non ci sta e al 41’ riesce a pareggiare, di fatto al primo tiro in porta: cross di Castagne dalla destra e incornata vincente di De Ketelaere, che mette così fine all’imbattibilità di Unai Simon (650 minuti), costretto a incassare il primo gol in questo Mondiale. Il primo tempo si chiude, dunque, sull’1-1, con il Belgio che al 71’ è poi costretto a fare a meno di Courtois: il portiere del Real Madrid accusa un problema fisico alla gamba sinistra e chiede il cambio, non riuscendo a trattenere le lacrime per la frustrazione all’uscita dal rettangolo di gioco.