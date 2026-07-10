Mondiale 2026: la Spagna elimina il Belgio nei quarti, decide sempre Merino all’88’

© Getty Images
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Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I Campioni d’Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudi Garcia, in una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente è ancora una volta Merino all’88’, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva el Belgio subentrato all'infortunato Courtois.
Ai belgi non basta, invece, il momentaneo pareggio di De Ketelaere, che mette comunque fine all’imbattibilità di Unai Simon (650 minuti), dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena, dunque, il duello diretto tra Yamal e Mbappé: l’appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington, alle ore 21:00 italiane.
LA PARTITA
Il SoFi Stadium di Inglewood fa da sfondo al quarto di finale tra Spagna e Belgio, gara che vive una prima mezz’ora davvero avara d’emozioni, in cui la Roja sviluppa il proprio possesso palla, senza però mai riuscire a pungere. Le Furie Rosse si difendono infatti con ordine, ma al 30’ si ritrovano sotto 1-0 all’improvviso: Courtois non riesce a trattenere un tiro di Dani Olmo e Fabian Ruiz ribadisce in rete. Il centrocampista del Psg ripaga così al meglio la fiducia datagli dal suo CT de la Fuente, che lo ha preferito dal primo minuto a Pedri.
La selezione di Rudi Garcia, tuttavia, non ci sta e al 41’ riesce a pareggiare, di fatto al primo tiro in porta: cross di Castagne dalla destra e incornata vincente di De Ketelaere, che mette così fine all’imbattibilità di Unai Simon (650 minuti), costretto a incassare il primo gol in questo Mondiale. Il primo tempo si chiude, dunque, sull’1-1, con il Belgio che al 71’ è poi costretto a fare a meno di Courtois: il portiere del Real Madrid accusa un problema fisico alla gamba sinistra e chiede il cambio, non riuscendo a trattenere le lacrime per la frustrazione all’uscita dal rettangolo di gioco.
Lammens fa quindi il suo debutto in una Coppa del Mondo, mentre la Spagna si gioca anche la carta Merino per provare a risolvere la partita, visto che Yamal fatica a brillare: scommessa vinta, dato che l’attaccante di Pamplona impiega meno di due minuti per siglare il 2-1. L’estremo difensore del Manchester United respinge male una conclusione di Cubarsi e l’ex Newcastle segna per la seconda volta consecutiva una rete decisiva, dopo quella messa a segno contro il Portogallo negli ottavi.
Il Belgio prova a riequilibrare di nuovo il risultato, sfruttando un’uscita a vuoto di Unai Simon, ma Laporte salva le Furie Rosse. La Spagna stacca, dunque, il pass per le semifinali, dove troverà la Francia: sono 36 le partite consecutive senza sconfitte per la Roja. Finisce, invece, il Mondiale di Lukaku e compagni.
IL TABELLINO
Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (55’ Pedri); Yamal, Olmo (86’ Merino), Baena (55’ Ferran Torres); Oyarzabal (79’ Nico Williams). CT: de la Fuente
Belgio (4-2-3-1): Courtois (71’ Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60’ Seys); Raskin, Vanaken (60’ Lukaku); Trossard (60’ Witsel), De Bruyne (86’ Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. CT: Garcia
Arbitro: Oliver (Inghilterra)
Marcatori: 30’ Fabian Ruiz (S), 41’ De Ketelaere (B), 88’ Merino (S)
Ammoniti: Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)