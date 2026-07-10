Belgio, Garcia: "Non eravamo in condizioni ideali, ma abbiamo guardato la Spagna negli occhi"

Il ct del Belgio, Rudi Garcia, prova a consolare i suoi giocatori dopo la sconfitta contro la Spagna nei quarti dei Mondiali 2026: "Tra Tielemans che non è partito titolare, Courtois infortunato e De Bruyne che non è riuscito a esprimersi al meglio, non c'erano le condizioni ideali per ottenere un risultato positivo. Eppure siamo andati vicinissimo ai supplementari, abbiamo guardato la Spagna negli occhi".
L'errore di Lammens? "Dobbiamo essere solidali con i giocatori che hanno commesso piccoli errori, ma sappiamo che questi piccoli errori possono costarci il risultato. Questa partita, e questi errori, devono servire da lezione ai giovani, che devono essere più metodici".