Belgio, Garcia: "Non eravamo in condizioni ideali, ma abbiamo guardato la Spagna negli occhi"

Il ct del Belgio, Rudi Garcia, prova a consolare i suoi giocatori dopo la sconfitta contro la Spagna nei quarti dei Mondiali 2026: "Tra Tielemans che non è partito titolare, Courtois infortunato e De Bruyne che non è riuscito a esprimersi al meglio, non c'erano le condizioni ideali per ottenere un risultato positivo. Eppure siamo andati vicinissimo ai supplementari, abbiamo guardato la Spagna negli occhi".