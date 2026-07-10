Nba, Wembanyama ai tifosi degli Spurs: "Qui per restare a qualsiasi costo"

10 Lug 2026 - 23:45
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"Famiglia Spurs, sono qui per restare. A qualsiasi costo". In un post su X, la star di San Antonio Victor Wembanyama conferma ai suoi tifosi la volontà di restare a lungo nella franchigia texana, con una chiosa finale importante per il futuro: il lungo francese, infatti, dovrà firmare a breve l'estensione contrattuale, dalle cui cifre dipenderà lo spazio salariale degli Spurs. Il messaggio di Wemby sembra aprire alla possibilità di rinunciare a qualche milione pur di avere attorno a sé una squadra competitiva. 

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