Nba, Wembanyama ai tifosi degli Spurs: "Qui per restare a qualsiasi costo"

"Famiglia Spurs, sono qui per restare. A qualsiasi costo". In un post su X, la star di San Antonio Victor Wembanyama conferma ai suoi tifosi la volontà di restare a lungo nella franchigia texana, con una chiosa finale importante per il futuro: il lungo francese, infatti, dovrà firmare a breve l'estensione contrattuale, dalle cui cifre dipenderà lo spazio salariale degli Spurs. Il messaggio di Wemby sembra aprire alla possibilità di rinunciare a qualche milione pur di avere attorno a sé una squadra competitiva.