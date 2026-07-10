Merino fa impazzire la Spagna: "È successo di nuovo, sono molto contento"

10 Lug 2026 - 23:41
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Mikel Merino è stato l'eroe del finale della partita vinta dalla Spagna contro il Belgio per 2-1. L'attaccante dell'Arsenal aveva già segnato da subentrato nei primi minuti dei tempi di recupero, assicurando alla Spagna la vittoria per 1-0 sul Portogallo negli ottavi di finale.

Merino è entrato in campo all'86° minuto e ha segnato al suo secondo tocco di palla, irrompendo in area e approfittando del rimbalzo dopo che Lammens aveva respinto un tiro dalla distanza di Pau Cubarsi. "L'ho fatto di nuovo, e mi è successo di nuovo, quindi sembrerebbe che la coincidenza esista", ha detto Merino sorridendo a fine partita, "se sei pronto e ci provi, può succedere anche a te. Sono molto, molto contento".

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