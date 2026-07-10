Merino fa impazzire la Spagna: "È successo di nuovo, sono molto contento"

Merino è entrato in campo all'86° minuto e ha segnato al suo secondo tocco di palla, irrompendo in area e approfittando del rimbalzo dopo che Lammens aveva respinto un tiro dalla distanza di Pau Cubarsi. "L'ho fatto di nuovo, e mi è successo di nuovo, quindi sembrerebbe che la coincidenza esista", ha detto Merino sorridendo a fine partita, "se sei pronto e ci provi, può succedere anche a te. Sono molto, molto contento".