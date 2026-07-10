Pagelle Spagna-Belgio: Merino uomo della Provvidenza, disastroso esordio di Lammens

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Cubarsì si fa sorprendere sul gol del Belgio, Fabian Ruiz ricambia la fiducia con il gol. Lukaku entra ma vede pochissimi palloni, Doku è dappertutto ma non bastadi Enzo Palladini
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SPAGNA
Unai Simon 5,5 - Prende il primo gol del suo Mondiale senza colpe, ma continua a parare davvero molto poco per merito dei compagni. Alla fine rischia di combinare un pasticcio.
Pedro Porro 6,5 - Accende spesso il motorino sulla fascia destra, combinando con Yamal. Da una di queste sovrapposizioni nasce il gol dell'1-0.
Cubarsì 5,5 - Non una grande serata per questo ragazzo, che diventerà uno dei più bravi difensori della storia. Si fa anticipare da De Ketelaere sul gol dell'1-1 e poco dopo va a prendersi un cartellino giallo per un fallo ingenuo. Però si rifà alla fine: dal suo tiro arriva il gol del 2-1.
Laporte 6,5- Con la sua esperienza riesce a non esporsi mai a brutte figure, il senso della posizione è la sua caratteristica più evidente. Gran salvataggio sulla linea nel recupero del secondo tempo.
Cucurella 5,5 - Meno brillante del solito nelle sue volate lungo la linea e quando uno è facilmente riconoscibile come lui, ci si accorge più facilmente anche delle latitanze.
Rodri 7 - Lo chiameranno "Banco de España" perché quando la palla finisce tra i suoi piedi, ci sono solo certezze. Bassissma la percentuale di errori, altissima quella di indicazioni per i compagni.
Fabian Ruiz 6,5 - Viene scelto dal CT al posto di Pedri, che nelle precedenti partite non ha dato ciò che ci si aspettava. L'ex Napoli ripaga la fiducia non solo con una prestazione di spessore in mezzo al campo, ma anche con il gol dell'1-0 segnato alla fine di un perfetto inserimento in area.
Dal 10' st Pedri 6 - Approccia la gara con grande volontà, per provare a dimostrare che meritava il posto da titolare.
Lamine Yamal 7 - Inizialmente un po' frenato da una condizione fisica non eccezionale, inizia ad accendersi dopo la metà del primo tempo e semina terrore nella retroguardia avversaria, soprattutto con una punizione conquistata, poi tirata e parata da Courtois. Oltre ai soliti numeri negli spazi stretti.
Dani Olmo 6,5 - Lampi qua e là nel corso della partita da trequartista puro. Partecipa al gol dell'1-0 con un tiro imperfetto che viene respinto da Courtois e riconvertito in gol da Fabian Ruiz.
Dal 40' st Merino 7 - Il sostituto perfetto. Entra e decide la seconda partita consecutiva. La Spagna gli deve tantissimo in questo Mondiale.
Alex Baena 5,5 - Se il CT continua a schierarlo titolare, avrà i suoi buoni motivi. Vedendolo da fuori, questi motivi sono complicati da capire fino in fondo. Buon giocatore, in una squadra di campioni.
Dal 10' st Ferran Torres 6 - Attivo da subito, si muove molto su tutto il fronte d'attacco cercando di dare una mano a Oyarzabal.
Oyarzabal 5,5 - Trascorre un primo tempo di lotta (un po' frustrante) più che di governo. Gli arriva poco di commestibile e non riesce ad addentarlo. Nel secondo tempo riceve un po' troppo decentrato un assist da Yamal e si fa parare il tiro.
Dal 34' st Nico Williams sv.
CT De La Fuente 6,5 - Ha in mano una corazzata, per ora la sta pilotando con sapienza.
BELGIO
Courtois 7 - Continua a parare tutto il parabile, ma con i parametri dei grandi portìeri. Per esempio una punizione di Yamal poco dopo la mezz'ora del primo tempo. Bene anche in almeno tre occasioni importanti nella ripresa, poi si deve arrendere a un infortunio muscolare e deve uscire in lacrime.
Dal 26' st Lammens 4 - Una giornata che ricorderà a lungo con le lacrime agli occhi. In pratica il primo pallone toccato è un disastro, respinta corta su tiro di Cubarsì che diventa un assist per Merino.
Castagne 6,5 - Il presidio della fascia destra è sempre puntuale. Ma oltre a una buona fase difensiva, gli va ascritto il merito del cross da cui scaturisce l'1-1 di De Ketelaere, arrivato dopo un'azione caparbia.
Ngoy 6 - Esuberante nelle uscite dalla propria area quando si tratta di andare ad attaccare un portatore di palla. Rischia con moderazione.
Mechele 6 - L'uomo dell'ultima chiusura, che arriva sempre puntuale quando si tratta di evitare qualche guaio.
De Cuyper 6 - Sulla sua fascia c'è un pericolo costante che si chiama Lamine Yamal. Il terzino deve giocare una partita coscienziosa, evitando di spingersi troppo in avanti, anche perché sulla stessa fascia c'è anche Pedro Porro.
Dal 15' st Seys 6 - Esordio Mondiale da mal di pancia, proprio sulle piste di Lamine Yamal. Entra senza paura e fa quello che riesce.
Vanaken 6 - Entra a freddo, schierato titolare per l'infortunio di Tielemans durante il riscaldamento. Parte con qualche difficoltà, poi riesce a dare il suo contributo.
Dal 15' st Witsel 6 - Mai utilizzato durante il Mondiale, entra quando serve esperienza per gestire partita e risultato. La sua presenza si sente.
Raskin 5,5 - In mezzo al campo dà anche un buon apporto di corsa, ma cade in qualche disattenzione nei passaggi, in particolare a metà primo tempo perde palla al limite della sua area e rischia il disastro.
Trossard 6 - Poco appariscente, poco propenso alla giocata spettacolare, però molto utile dal punto di vista tattico con il suo passo tranquillo ma costante.
Dal 15' st Lukaku 5 - Il suo ingresso avviene quando la Spagna inizia a dominare e Big Rom prova a combattere su tutte le palle che in qualche modo arrivano dalle sue parti.
De Bruyne 5,5 - Con la fascia da capitano al braccio (causa defezione dell'ultima ora di Tielemans) non cambia ritmo e atteggiamento rispetto alle uscite precedenti. Traccheggia sulla trequarti svariando in una posizione ibrida sulla sinistra, dove non fa nulla di decisivo pur mettendoci impegno.
Dal 40' st Saelemaekers sv.
Doku 6,5 - Una partenza-sprint lo porta a mettere in difficoltà più di una volta Pedro Porro e i suoi compagni di linea difensiva. Però poi trova scarsa collaborazione da parte dei compagni. Perde Pedro Porro sull'azione del gol che dà l'1-0 alla Spagna ma si rifà con molto lavoro anche difensivo.
De Ketelaere 7 - Per quaranta minuti viene da dire: "Non può fare il centravanti". Non riesce a trovare i movimenti giusti e non riceve quasi mai il pallone. Poi segna un gol da... centravanti vero, con un colpo di testa in anticipo su Cubarsì che manda il Belgio all'intervallo sull'1-1. Quando entra Lukaku, torna in un ruolo più suo.
CT Garcia 6 - Fa quello che può, con gli infortuni che gli tolgono giocatori in serie.