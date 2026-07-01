Fenomeno Olise, è il ritorno tanto atteso di un vero numero 10 tra i dominatori del calcio

Olise gioca esterno destro, tuttavia non è un esterno destro. Confrontarlo con chiunque altro è estremamente difficile, perché è a tutti gli effetti un fantasista anni 80 che dimora nel fisico di un giovanotto nato a Londra nel 2001. Il suo gioco è volto esclusivamente alla ricerca dell'efficienza, niente è fatto puramente per lo show. Precisiamo, Olise è un giocatore spettacolare, ma lo è in un senso antico, elegante, pulito. Come detto, fa l'esterno moderno, ma non lo è. Ha un buon fisico, ma non è un corridore puro, non lo vedrete mai puntare la metà campo avversaria palla al piede partendo da dietro stile Vinicius o Leao. I suoi movimenti sono un continuo elastico tra attacco e centrocampo. Proprio per questo, però, è devastante nello scardinare i blocchi bassi: la sua visione di gioco è completamente fuori da ogni parametro come testimoniano i 31 assist messi a segno nella stagione 2025-26 con il Bayern Monaco. I filtranti sono di precisione assoluta, e il tempismo con cui li serve sembra rubare frame temporali ai difensori. Cosa accadrebbe se in questo istante il tempo si fermasse per un istante? Probabilmente risulteremmo tutti un po' confusi: è esattamente quello che succede a chi si trova a fronteggiarlo. Un istante di smarrimento e la palla in fondo al sacco. Sarebbe sbagliato, però, limitarlo al puro assistman: Olise segna, e segna tantissimo. Con il Bayern nel 2025-26 ha messo in rete 28 gol. Sommandoli alle assistenze, si parla di quasi 60 g/a in una stagione, significa partire 1-0 perché il francese segna o farà segnare nel 100% dei match. Nel fondamentale del tiro d'interno sinistro a giro è secondo a pochissimi giocatori anche storicamente, ed è la cosa più vicina ad Arjen Robben in questa specifica giocata. Tutti sanno che andrà lì, tutti sanno che il rientro sul mancino è inevitabile, ma pur essendo "solo" 180 centimetri le sue gambe sono lunghe e nel rubare il tempo è un maestro.