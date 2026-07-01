Mondiali 2026, Francia-Svezia 3-0: altro show di Mbappé, Deschamps agli ottavi

La Francia vola agli ottavi, 3-0 facile alla Svezia nel segno (tanto per cambiare) di Kylian Mbappé e Michael Olise. L’attaccante del Real Madrid va subito vicino al gol, ma si divora il vantaggio su giocata di Koundé colpendo un palo clamoroso. Qualche minuto più tardi Olise si inventa una clamorosa rovesciata dalla distanza, ma anche lui è fermato dal legno. Verso la fine del primo tempo gli uomini di Deschamps stappano la partita. Su corner guadagnato ancora da Olise, Mbappé va in dribbling in mezzo a due uomini della Svezia e si inventa dal nulla il gol dell’1-0 sul secondo palo da angolo non semplice al 45’. Anche dopo la pausa negli spogliatoi i transalpini premono sull’acceleratore, e al 53’ arriva il 2-0: palla illuminante di Olise per l’inserimento di Barcola, che non sbaglia e trova il suo secondo gol in questo Mondiale. Con gli scandinavi ko Olise cerca con insistenza la sua prima rete in Coppa del Mondo, ma deve accontentarsi al 74’ dell’ennesimo assist magico del suo Mondiale: filtrante perfetto per lo scatto di Mbappé, che firma la sua personale doppietta e aggancia Messi in vetta alla classifica marcatori (6 gol fino ad ora). La Francia vince 3-0 e raggiunge il Paraguay, con un Mbappé da 18 gol in altrettanti match di Coppa del Mondo in carriera.