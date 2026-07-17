Messi-Yamal, dalla foto del bagnetto alla finale del Mondiale

"Non credevo nel destino, ma ora sì che ci credo", ammette poi Monfort, che ricorda: "L’idea era quella di trasmettere un senso di umanità attraverso i bambini e i calciatori. Si avvicinava il Natale e il messaggio era di inclusione nei confronti di chi aveva problemi sociali. Quando mi hanno chiamato per dire che l’indomani avrei dovuto fare Messi col bambino di turno, stavo facendo il bagnetto a mia figlia. Chiesi quanti anni aveva il ragazzino che accompagnava Leo e quando mi dissero che era di pochi mesi mi preoccupai. Non avevo mai fotografato un neonato o poco più. Lì mi venne l’idea della vaschetta e della papera, così il giorno dopo portai tutto nello spogliatoio del Camp Nou dove si facevano le foto. Messi è ancora riservato, ma allora era davvero timidissimo".