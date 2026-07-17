Mondiali, Spagna-Argentina è una finale per super ricchi

Mondiali 2026: per la prima volta i campioni avranno un anello in stile Nba
© Fifa | Anello Mondiali 2026
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Domenica 19 luglio il MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey) ospiterà l'atto conclusivo dei Mondiali 2026, con la Spagna e l'Argentina che si contenderanno il titolo di campione del mondo. Nei giorni della vigilia però, oltre alle condizioni di Yamal e al rischio squalifiche per Messi e altri suoi compagni, ad attirare l'attenzione globale è soprattutto la vertiginosa barriera economica eretta attorno all'evento: tra elicotteri e jet privati (l’aeroporto di Teterboro è sold out), biglietti che arrivano fino a due milioni di dollari e l'esordio dei "prezzi dinamici", assistere dal vivo alla finalissima è diventato infatti un lusso riservato a una strettissima élite finanziaria.
Per la prima volta nella storia dei Mondiali è stato introdotto il sistema dei prezzi dinamici, un meccanismo tipicamente statunitense in cui il costo dei biglietti fluttua in base alla domanda. Il risultato? I prezzi originari, già tutt'altro che popolari, sono letteralmente esplosi, superando ampiamente il limite della speculazione. Ecco qualche esempio:
Categoria 4 (i più economici) €700, rivenduti da €4.450 fino a oltre €32.000
Categoria intermedia €3.150, rivenduti da €4.800 a €5.785 in sui canali ufficiali
Categoria 1 (posti top) €9.600, arrivano fiino a €190.000 (mercato primario)
I posti migliori arrivano fino a 2 milioni di dollari
L'unico canale legale per scambiare i tagliandi è la piattaforma di rivendita controllata dalla Fifa, che trattiene una commissione del 15% sia da chi acquista sia da chi vende (un prelievo totale del 30% a transazione). Sebbene la federazione dichiari che questi proventi saranno reinvestiti nel calcio giovanile e nelle infrastrutture dei paesi meno abbienti, la Federazione Calcistica della Spagna (RFEF) ha definito le tariffe "scandalose e inaccettabili", accusando il sistema di escludere la parte più calorosa e popolare del tifo.
Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha liquidato le polemiche con una battuta, difendendo la ricchezza del mercato dell'intrattenimento statunitense e promettendo ironicamente di "portare personalmente un hot dog e una Coca-Cola" a chiunque decida di spendere davvero due milioni di dollari per un biglietto.
Mentre l'accesso allo stadio è precluso ai portafogli normali, anche la viabilità stradale è stata riprogettata a misura di miliardario. L'aeroporto di Teterboro, scalo privato situato a sole sei miglia dal MetLife Stadium, ha registrato il tutto esaurito: tutti i 19 hangar (per il solo giorno della partita il costo è di circa 10mila dollari) sono stati subaffittati e gli slot per domenica sono esauriti, mentre chi arriverà in elicottero da Manhattan spenderà circa 6mila dollari per un volo di quattro minuti. Una volta atterrati, per fare la decina di chilometri fino allo stadio si può noleggiare un Mercedes-Benz Sprinter blindato con autista ufficiale Fifa alla modica cifra di mille dollari.
Per i tifosi comuni invece la mobilità è un incubo: i treni sono ridotti ai minimi termini e a prezzi proibitivi, i bus di linea sono quasi azzerati e i taxi (compresi Uber e servizi di noleggio) hanno l'obbligo di fermarsi ad almeno due chilometri di distanza dai cancelli del MetLife Stadium.
In questo contesto, il tifo caldo e genuino rischia di essere un lontano ricordo. Gli spalti del MetLife Stadium saranno popolati prevalentemente da turisti benestanti, rappresentanti degli sponsor multinazionali e dipendenti aziendali che hanno ricevuto i biglietti come benefit commerciali. Non mancheranno studi legali e comitati locali che hanno lavorato pro bono in cambio di pacchetti di ingressi gratuiti: spettatori ben disposti a indossare la maglietta di una delle due squadre e improvvisarsi figuranti pur di godersi lo spettacolo, replicando in parte quanto già visto in Qatar nel 2022.
Le iniziative per calmierare i prezzi sono state pochissime e spesso ridotte a pure operazioni di marketing aziendale. L'unica vera eccezione politica è stata quella del neosindaco di New York, Mamdani, che ha strappato alla Fifa un accordo per riservare 1.000 biglietti a 50 dollari l'uno ai residenti meno abbienti della metropoli, assegnati tramite una lotteria comunale. Mille biglietti a prezzo politico su oltre 6,5 milioni di spettatori totali stimati per l'intero torneo. Una goccia nel deserto di un calcio che, almeno per novanta minuti a New York, ha deciso di dimenticare definitivamente le proprie origini popolari.
© Fifa | Anello Mondiali 2026
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