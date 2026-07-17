Mondiali, Spagna-Argentina è una finale per super ricchi

Domenica 19 luglio il MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey) ospiterà l'atto conclusivo dei Mondiali 2026, con la Spagna e l'Argentina che si contenderanno il titolo di campione del mondo. Nei giorni della vigilia però, oltre alle condizioni di Yamal e al rischio squalifiche per Messi e altri suoi compagni, ad attirare l'attenzione globale è soprattutto la vertiginosa barriera economica eretta attorno all'evento: tra elicotteri e jet privati (l’aeroporto di Teterboro è sold out), biglietti che arrivano fino a due milioni di dollari e l'esordio dei "prezzi dinamici", assistere dal vivo alla finalissima è diventato infatti un lusso riservato a una strettissima élite finanziaria.