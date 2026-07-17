Mondiali di calcio, la Fifa come l'Nba: un anello per i vincitori

Come nella Nba, i campioni del Mondo saranno premiati dalla Fifa con degli anelli per portare "un'iconica tradizione sportiva americana nel calcio mondiale". Ne saranno prodotti 2026 esemplari, 30 andranno a giocatori e staff della squadra vincitrice, gli altri saranno "messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come Prodotto Ufficiale con Licenza". Il comunicato stampa della FIFA prosegue: "Subito dopo la finale, il capitano e l'allenatore della squadra vincitrice riceveranno degli anelli provvisori per commemorare l'evento. Ciascuno dei 30 anelli destinati ai vincitori verrà poi personalizzato prima di essere consegnato ufficialmente in un secondo momento, garantendo così la perfetta corrispondenza per tutta la vita a un traguardo che risuonerà per l'eternità".