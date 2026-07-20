Messi rompe il silenzio: "Dolore immenso che faticherà a guarire. Complimenti alla Spagna"

20 Lug 2026 - 19:52
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Ci è voluta quasi un'intera giornata dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, ma Lionel Messi ha infine rotto il silenzio con un post Instagram: "Il dolore è immenso e questa ferita impiegherà tempo a guarire. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi... Le partite che abbiamo ribaltato dando il massimo – momenti che rimarranno per sempre nella nostra memoria – e il sostegno di un intero Paese che, unito al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha riportato ancora una volta nell'elite mondiale". 

Il dolore della sconfitta è ancora freschissimo: "È difficile apprezzare appieno il nostro traguardo in questo momento, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo. Grazie di cuore per ogni saluto e messaggio. Ancora una volta, siamo riusciti a unirci come Paese e a restare uniti, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini".

Infine, dopo le polemiche per il fatto che l'Argentina si fosse girata durante la premiazione della Spagna, Messi rende merito agli avversari: "Voglio anche congratularmi con la Spagna per la vittoria del campionato".

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