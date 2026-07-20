Messi rompe il silenzio: "Dolore immenso che faticherà a guarire. Complimenti alla Spagna"

Ci è voluta quasi un'intera giornata dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, ma Lionel Messi ha infine rotto il silenzio con un post Instagram: "Il dolore è immenso e questa ferita impiegherà tempo a guarire. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi... Le partite che abbiamo ribaltato dando il massimo – momenti che rimarranno per sempre nella nostra memoria – e il sostegno di un intero Paese che, unito al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha riportato ancora una volta nell'elite mondiale".