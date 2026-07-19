Lieto fine per Capdevilla: in volo verso gli Usa per la finale

Una disavventura con lieto fine per Joan Capdevilla. L'ex terzino sinistro, campione del mondo con la Spagna nel 2010, negli ultimi giorni aveva lanciato un appello sul web, tirando in ballo perfino Donald Trump: "Ho bisogno di aiuto. Mi hanno negato il visto per gli States e quindi non potrò andare a vedere la finale. Qualcuno mi può aiutare? Non sapete quanto ci terrei ad essere lì con tutti i miei compagni del 2010...".
Alla fine l'appello ha avuto gli effetti auspicati: Capdevilla ha postato una foto mentre si stava per imbarcare sull'aereo che lo porterà negli Usa con l'ex compagno di nazionale Marcos Senna: "Alla conquista della seconda stella", il messaggio con cui l'ex terzino ha festeggiato la risoluzione del problema.