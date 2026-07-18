Mondiali, l'appello di Capdevila: "Non mi fanno entrare negli USA per la finale"

"HO BISOGNO DI AIUTO @realDonaldTrump Mi hanno appena detto che non posso viaggiare alla finale con i miei figli perché mi hanno negato l'ESTA. Qualcuno mi può aiutare con questo? Non sapete quanto mi emozionava poter essere lì con tutti i miei compagni del 2010 e con questa squadra per tifare per loro. Non ci posso credere che non mi lascino entrare negli USA... e che mi perda un momento così con i miei figli che amano tanto il calcio... Se qualcuno sa come risolverlo, ve ne sarò grato per tutta la vita".

