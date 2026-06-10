L'amichevole Inghilterra-Costa Rica rinviata di oltre un'ora per maltempo: è già allerta meteo sul Mondiale

Mondiale 2026, le rose più costose e il giocatore più prezioso di ogni nazionale
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L'ultima amichevole di preparazione ai Mondiali dell'Inghilterra contro il Costa Rica è stata rinviata a causa di un forte temporale che si è abbattuto su Orlando, in Florida. La pioggia torrenziale e i fulmini hanno reso il campo dell'Inter&Co Stadium pesantemente allagato prima del calcio d'inizio previsto per le 16 locali. Da qui la decisione di posticipare l'incontro di oltre un'ora.
I ritardi per maltempo sono stati una caratteristica frequente della Coppa del Mondo per club disputata negli Stati Uniti 12 mesi fa e potrebbero avere un impatto significativo anche sul Mondiale al via domani. Per questioni di sicurezza, secondo le leggi Usa, gli spettatori sono ammessi sulle tribune solo 30 minuti dopo l’ultimo lampo visibile. Va a tal proposito ricordato che per il regolamento Fifa quando l’inizio di un match viene rinviato non esiste un limite massimo di attesa.
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