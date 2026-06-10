L'amichevole Inghilterra-Costa Rica rinviata di oltre un'ora per maltempo: è già allerta meteo sul Mondiale

L'ultima amichevole di preparazione ai Mondiali dell'Inghilterra contro il Costa Rica è stata rinviata a causa di un forte temporale che si è abbattuto su Orlando, in Florida. La pioggia torrenziale e i fulmini hanno reso il campo dell'Inter&Co Stadium pesantemente allagato prima del calcio d'inizio previsto per le 16 locali. Da qui la decisione di posticipare l'incontro di oltre un'ora.