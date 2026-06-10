Mondiali 2026, la vetrina delle stelle: dai duelli leggendari ai nuovi fenomeni

Quando si parla di stelle, non si può prescindere dai due dominatori degli ultimi vent'anni, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Entrambi al sesto Mondiale, entrambi - molto verosimilmente - all'ultimo Mondiale. Saranno ancora due fortissimi poli d'attrazione per questo torneo, al quale arrivano senza smentire le rispettive abitudini. Il portoghese si fa precedere come suole da majorettes e squilli di tromba, ha messo in scena diversi show alla fine della stagione araba. Messi invece ha scelto il solito basso profilo, anche perché non sempre negli ultimi tempi il fisico è stato dalla sua parte. Non va dimenticato poi che Messi il Mondiale l'ha già vinto, Cristiano darebbe la sua catena d'alberghi e qualcosa in più per poterlo emulare. Sul loro impatto mediatico nessuno dubbio, su quello tecnico è il solito discorso: Messi ha sempre avuto una condivisione del lavoro con la squadra, Cristiano Ronaldo mai. Soprattutto da quando è in Arabia.