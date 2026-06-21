Germania, Undav è l'uomo che risolve problemi. Capitan Kimmich in crisi d'identità

Per fortuna dei tedeschi, Nagelsmann ha trovato Deniz Undav. L'attaccante dello Stoccarda è entrato a meno di mezz'ora dalla fine e da buon autodidatta del gol (è partito dalla quarta divisione e ha esordito in Nazionale a quasi 28 anni) si è buttato dentro a testa bassa, non si è fatto ingannare da Havertz che gli saltava davanti, ha messo in porta di piatto al volo il gol dell'1-1. Poi, nei minuti di recupero, ha clamorosamente ribaltato la situazone regalando alla sua squadra una vittoria nella quale nessuno sperava più. Quasi un'equazione matematica: è uscito Leroy Sanè, che non ha ma segnato nella fase finale di un grande torneo, ed è entrato appunto Undav, l'uomo che risolve i problemi.