Germania-Costa d'Avorio 2-1: Undav spedisce i tedeschi ai sedicesimi

Reduci dai rispettivi successi contro Curaçao ed Ecuador nella giornata d’esordio, Germania e Costa d’Avorio si sfidano al BMO Field di Toronto per la testa nel Gruppo E. L’avvio di gara è tutto sommato equilibrato, con i tedeschi che riescono poi a trovare il fondo della rete per primi al 21’: il gol di Pavlovic viene però annullato immediatamente dall’arbitro per un fallo dello stesso giocatore del Bayern Monaco ai danni del portiere ivoriano Fofana. La formazione di Faé tira allora un sospiro di sollievo e alla mezz’ora è lei a salire sull’1-0: grande spunto di Diomande sulla fascia sinistra e tap-in vincente di Kessie a centro area. L’ex giocatore di Atalanta e Milan porta così avanti la Costa d’Avorio, ma la Germania risponde al 68’, quando Undav fa 1-1: entrato dalla panchina, l’attaccante dello Stoccarda sfrutta il perfetto cross di Amiri.