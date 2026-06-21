Germania-Costa d'Avorio 2-1: Undav spedisce i tedeschi ai sedicesimi

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La Germania ribalta 2-1 la Costa d’Avorio nella seconda giornata del Mondiale 2026 e si prende la vetta solitaria del Gruppo E, strappando la qualificazione ai sedicesimi di finale. La squadra di Nagelsmann passa a Toronto grazie alla doppietta siglata nella ripresa da uno scatenato Undav (68’ e 94’), dopo il vantaggio iniziale firmato nel primo tempo dall’ex Serie A Franck Kessie (30’). I tedeschi torneranno ora in campo contro l’Ecuador, mentre gli ivoriani giocheranno contro Curaçao.
Reduci dai rispettivi successi contro Curaçao ed Ecuador nella giornata d’esordio, Germania e Costa d’Avorio si sfidano al BMO Field di Toronto per la testa nel Gruppo E. L’avvio di gara è tutto sommato equilibrato, con i tedeschi che riescono poi a trovare il fondo della rete per primi al 21’: il gol di Pavlovic viene però annullato immediatamente dall’arbitro per un fallo dello stesso giocatore del Bayern Monaco ai danni del portiere ivoriano Fofana. La formazione di Faé tira allora un sospiro di sollievo e alla mezz’ora è lei a salire sull’1-0: grande spunto di Diomande sulla fascia sinistra e tap-in vincente di Kessie a centro area. L’ex giocatore di Atalanta e Milan porta così avanti la Costa d’Avorio, ma la Germania risponde al 68’, quando Undav fa 1-1: entrato dalla panchina, l’attaccante dello Stoccarda sfrutta il perfetto cross di Amiri.
La squadra di Nagelsmann cerca allora di cavalcare il momento positivo, così da vincere la partita, e ci riesce: sempre Undav trova infatti al 94’ la marcatura che decide il match, siglando il suo nono gol in undici partite. La Germania trionfa dunque 2-1 e vola ai sedicesimi di finale, alla Costa d'Avorio servirà una vittorio contro Curaçao nell'ultima giornata.