Germania, difesa da dimenticare: dieci partite consecutive con gol subiti ai Mondiali. E in porta c'era sempre Neuer

Germania-Paraguay, minuto 42. Un cross dalla destra di Matias Galarza pesca completamente libero in mezzo all'area Julian Enciso, l'uomo di maggior talento dell'Albirroja. Il centravanti dello Strasburgo non si fa pregare e infila di testa Manuel Neuer, con la Germania che subisce gol per la decima partita consecutiva ai Mondiali. Record negativo nella storia della Mannschaft.

L'ultimo clean sheet dei teutonici risale alla vittoriosa finale del 2014 contro l'Argentina e da quella partita l'estremo difensore del Bayern Monaco - sempre lui in campo in queste dieci sfide - raccoglie il pallone in fondo alla propria rete almeno una volta ogni 90 minuti. Anche contro squadre tutt'altro che irresistibili, dal Costa Rica che nel 2022 ne segnò addirittura due, a Curaçao, Ecuador e Paraguay in quest'edizione. Ad aprire la serie fu stata sempre una formazione sudamericana, il Messico, che vinse la prima partita della fase a gironi di Russia 2018 con un gol di Hirving Lozano.