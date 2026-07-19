Finisce l'era Deschamps, inizia quella Zidane: parte la rivoluzione nella Francia

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Dopo quattordici anni di regno firmato Didier Deschamps, la Francia volta definitivamente pagina. Finisce un'era commovente, dolorosa nelle sue ultime ore di addio per lo storico staff uscente, e comincia ufficialmente l'epopea di Zinedine Zidane. Zizou è pronto a prendersi la panchina dei Bleus con un diktat chiaro e categorico, rivelato in esclusiva dai colleghi de L'Équipe: tabula rasa.
Dietro le quinte la macchina è in movimento da mesi. Non si tratta di un semplice avvicendamento, ma di una vera e propria epurazione totale della struttura precedente. Zidane ha intenzione di azzerare l'organigramma attuale, portando con sé solo ed esclusivamente uomini di assoluta fiducia. Il repulisti non risparmierà nessun settore, inclusi i ruoli teoricamente "invisibili" come magazzinieri, intendenti e fisioterapisti. Persino il caso dell'ufficiale di sicurezza Mohamed Sanhadji, uno dei nodi più spinosi all'interno della Federazione, è stato risolto con un bando di gara per il suo successore lanciato già diversi mesi fa.
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L'architettura del nuovo staff tecnico è ormai definita e ricalca fedelmente il blocco vincente che ha fatto la storia sulla panchina dei Blancos. Il braccio destro di Zidane sarà l'immancabile David Bettoni nel ruolo di vice numero uno, coadiuvato da Hamidou Msaidie come secondo assistente. La supervisione e lo studio tattico degli avversari saranno invece affidati all'analista Stephane Plancque. Un vero e proprio trapianto dell'universo Madrid nel cuore di Clairefontaine.
Ma le sorprese non finiscono qui. Per la preparazione dei portieri, la pista che porta all'eroe del Mondiale 1998 Fabien Barthez è caldissima e vicina alla fumata bianca. Per la gestione medica, l'ex Pallone d'Oro si affiderà a uno specialista top secret con cui ha lavorato durante la sua leggendaria carriera da calciatore. Inoltre, è previsto il rientro del preparatore atletico Gregory Dupont (anch'egli ex Real), con un ruolo strategico ancora da definire nei dettagli.
Zidane, a 54 anni, sa benissimo che per mantenere la Francia al vertice globale è fondamentale conoscere a memoria il ricchissimo serbatoio dei giovani talenti transalpini. Per questo motivo, il nuovo ct si avvarrà della stretta consulenza di uno dei suoi più cari amici ed ex compagno di squadra, Bernard Diomede, da oltre dieci anni colonna portante della Federazione alla guida delle varie selezioni giovanili francesi.
Quando avverrà il passaggio di consegne ufficiale? Le indiscrezioni interne parlano della fine della prossima settimana o, al massimo, di lunedì 27 luglio, giorno in cui dovrebbe essere convocata la primissima e attesissima conferenza stampa del nuovo re dei Bleus. I contratti del nuovo pool tecnico partiranno ufficialmente il 1° settembre, ma il vero debutto sul campo avverrà a fine settembre, all'interno di un calendario compresso e subito ad altissima tensione in Nations League:
25 Settembre: Turchia - Francia
28 Settembre: Belgio - Francia
2 Ottobre: FRANCIA - ITALIA
5 Ottobre: Francia - Belgio
L'attesa è finita. Il mito si siede sulla panchina più prestigiosa e pesante d'Europa. La Francia si rifà il look, l'Italia e il resto del continente sono avvisati: l'era di Zizou è ufficialmente cominciata.