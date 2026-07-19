Finisce l'era Deschamps, inizia quella Zidane: parte la rivoluzione nella Francia

L'architettura del nuovo staff tecnico è ormai definita e ricalca fedelmente il blocco vincente che ha fatto la storia sulla panchina dei Blancos. Il braccio destro di Zidane sarà l'immancabile David Bettoni nel ruolo di vice numero uno, coadiuvato da Hamidou Msaidie come secondo assistente. La supervisione e lo studio tattico degli avversari saranno invece affidati all'analista Stephane Plancque. Un vero e proprio trapianto dell'universo Madrid nel cuore di Clairefontaine.