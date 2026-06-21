Eloy Room da record ai Mondiali 2026: chi è il portiere-eroe di Curaçao

Eloy Room è l'uomo del giorno in casa Curaçao: grazie alle 15 parate contro l'Ecuador (seconda miglior prestazione di sempre ai Mondiali dopo Tim Howard), ha regalato il primo punto storico ai suoi in una Coppa del Mondo.
Classe 1989, Room è un portiere olandese naturalizzato di Curaçao, attualmente in forza al Miami FC nella seconda divisione statunitense (USL Championship). La sua carriera professionistica è iniziata in Olanda nelle file del Vitesse, dove ha militato per diverse stagioni prima di un passaggio interlocutorio al PSV Eindhoven, con cui ha collezionato 3 presenze. Successivamente ha vissuto esperienze internazionali nel Columbus Crew (MLS), ancora al Vitesse e al Cercle Brugge (Belgio), fino all'attuale militanza nel club di Miami.
Nonostante la trafila nelle nazionali giovanili olandesi, Room ha scelto di rappresentare la nazionale di Curaçao in virtù delle origini paterne.