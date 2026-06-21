Eloy Room da record ai Mondiali 2026: chi è il portiere-eroe di Curaçao

Classe 1989, Room è un portiere olandese naturalizzato di Curaçao, attualmente in forza al Miami FC nella seconda divisione statunitense (USL Championship). La sua carriera professionistica è iniziata in Olanda nelle file del Vitesse, dove ha militato per diverse stagioni prima di un passaggio interlocutorio al PSV Eindhoven, con cui ha collezionato 3 presenze. Successivamente ha vissuto esperienze internazionali nel Columbus Crew (MLS), ancora al Vitesse e al Cercle Brugge (Belgio), fino all'attuale militanza nel club di Miami.