Curaçao nella storia grazie alle parate di Room: 0-0 con l'Ecuador e primo punto ai Mondiali

Il Mondiale di calcio 2026 regala un'altra storia unica che riguarda i porieri, dopo quella di Vozinha con Capo Verde. Nella gara valida per la seconda giornata del Girone E, la piccolissima nazionale di Curaçao firma l'impresa della vita, fermando sullo 0-0 l'Ecuador sul prato di Kansas City. Si tratta del primo storico punto in una Coppa del Mondo per lo Stato più piccolo che abbia mai partecipato alla fase finale della competizione. Un risultato che ha scatenato la grandissima festa di un intero Paese e dei calciatori, che a fine partita si sono lasciati andare a balli e canti in mezzo al campo.