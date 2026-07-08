Mondiali 2026

Egitto, rabbia implacabile: presentato reclamo alla Fifa sull'arbitraggio del match con l'Argentina

La direzione di gara dell'arbitro francese ha scatenato la frustrazione della federazione egiziana, che si è detta molto delusa

08 Lug 2026 - 11:09
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L'Egitto non ci sta: la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA (federcalcio egiziana) hanno presentato ufficiale protesta alla FifaHany Abo Rida, presidente della federazione, ha definito i presunti errori dell'arbitro Letexier come "scandalosi" e ha esplicitamente parlato di "doppio standard" nella gestione delle situazioni arbitrali. Il riferimento è chiaro: gli episodi del gol annullato a Ziko per fallo su Lisandro e il mancato fischio per un tocco simile su Salah sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza egiziana. Inoltre, appare evidente la totale insoddisfazione dei Faraoni anche leggendo la cronaca del match redatta sul sito ufficiale in cui vengono evidenziati tutti gli errori su cui sono sorti dubbi. 

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Le richieste dell'Efa

 Gli egiziani, nella loro missiva alla federazione internazionale, chiedono indagine sugli errori arbitrali, la rimozione di Letexier e di tutto il team arbitrale dal torneo e il formale rispetto delle regole di equità nell'applicazione del regolamento. La lettera è stata inoltrata tramite canali ufficiali che intercorrono tra le istituzioni calcistiche. Nelle ore seguenti il match si era già mostrata la rabbia del ct Hossam e del bomber Ziko, che avevano mostrato risentimento e delusione per l'esito di un match che pareva ormai in mano ed è sfuggito in maniera rocambolesca.

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