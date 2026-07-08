Egitto, rabbia implacabile: presentato reclamo alla Fifa sull'arbitraggio del match con l'Argentina

L'Egitto non ci sta: la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA (federcalcio egiziana) hanno presentato ufficiale protesta alla Fifa. Hany Abo Rida, presidente della federazione, ha definito i presunti errori dell'arbitro Letexier come "scandalosi" e ha esplicitamente parlato di "doppio standard" nella gestione delle situazioni arbitrali. Il riferimento è chiaro: gli episodi del gol annullato a Ziko per fallo su Lisandro e il mancato fischio per un tocco simile su Salah sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza egiziana. Inoltre, appare evidente la totale insoddisfazione dei Faraoni anche leggendo la cronaca del match redatta sul sito ufficiale in cui vengono evidenziati tutti gli errori su cui sono sorti dubbi.