Furia Egitto sull'arbitro: "Mondiale truccato, vogliono far vincere l'Argentina"

Nel post-match perso 3-2 contro l'Argentina è esplosa la rabbia dell'Egitto ha espresso tutta la propria frustrazione per la direzione di gara del francese Letexier, parlando esplicitamente di competizione truccata e desiderio dell'arbitro di far vincere Messi e soci: ad attaccare per primo è stato Ziko, autore di una rete e di quella annullata per fallo su Lisandro Martinez a inizio azione: "L'arbitro ci fermava continuamente in campo, ci zittiva. Il Mondiale è truccato. Anzi, faccio i complimenti all'Argentina che è di nuovo campione. Non è giusto, è una grande ingiustizia" ha detto l'amareggiato giocatore egiziano.
Dose rincarata
Hossam Hassan, ct dell'Egitto, ha colpito ancora più duramente: "Utilizzare il Var in questa maniera (ndr parla del gol annullato) è ciò che genera frustrazione nei tifosi, perché oggi sembra che si voglia sempre trovare un modo o un motivo per annullare dei gol. Invece di parlare della rete dell'Egitto, tutti discutono degli arbitri. Decisioni come questa possono cambiare l'intero corso di un Mondiale. Non sono affatto d'accordo con quella decisione. Si tratta di una partita a eliminazione diretta e hanno annullato un gol importantissimo per qualcosa che, a mio parere, non ne giustifica l'annullamento". E ancora: "Forse volevano tenere i campioni del mondo in gara? Forse volevano che Messi rimanesse in lizza? Nel calcio, a volte ci sono fattori esterni che vanno oltre gli aspetti tecnici. I campioni del mondo hanno ricevuto supporto a tutti i livelli. Ho detto all'arbitro che quello che stava succedendo non era giusto".
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Delusione Shobeir
Il portiere dell'Egitto, assolutamente epico nel fermare tutti gli attacchi degli argentini e trafitto solo da tiri imparabili, ha invece espresso esclusivamente delusione in merito alla partita senza toccare temi arbitrali: "Avevamo la vittoria così vicina. Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e siamo molto tristi, perché avevamo la partita in mano".