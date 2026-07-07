Furia Egitto sull'arbitro: "Mondiale truccato, vogliono far vincere l'Argentina"

Nel post-match perso 3-2 contro l'Argentina è esplosa la rabbia dell'Egitto ha espresso tutta la propria frustrazione per la direzione di gara del francese Letexier, parlando esplicitamente di competizione truccata e desiderio dell'arbitro di far vincere Messi e soci: ad attaccare per primo è stato Ziko, autore di una rete e di quella annullata per fallo su Lisandro Martinez a inizio azione: "L'arbitro ci fermava continuamente in campo, ci zittiva. Il Mondiale è truccato. Anzi, faccio i complimenti all'Argentina che è di nuovo campione. Non è giusto, è una grande ingiustizia" ha detto l'amareggiato giocatore egiziano.