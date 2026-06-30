Dalle critiche di Chilavert al rigore della gloria: la favola di Orlando Gill e l'eroe inatteso Canale che hanno steso la Germania

Accanto al monumentale numero uno, la notte magica dell'Albirroja ha incoronato un altro eroe insperato: José Canale. Schierato per la prima volta titolare in Nazionale, il difensore ha vissuto una partita di enorme sofferenza, macchiata da un grave errore che ha propiziato il gol del momentaneo pareggio tedesco firmato da Havertz. Ma Canale non è crollato. Ha lottato su ogni pallone fino al centoventesimo, arrivando a battere il rigore più pesante. Con freddezza e nonostante una traiettoria non impeccabile, il centrale ha superato Manuel Neuer, che era riuscito ad annullare due match-point e firmando il gol della storica qualificazione. Una redenzione totale che lo consegna di diritto alla storia del calcio paraguayano.