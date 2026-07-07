Caso Balogun, proteste anche da Bruxelles. Lettera eurodeputati: "Indagate su Infantino"

"Le norme statutarie e il codice etico della Fifa forniscono una base molto chiara per l'intervento delle federazioni affiliate e la richiesta di un'indagine. Il requisito della neutralità politica è chiaramente delineato sia nello Statuto Fifa che nel Codice Etico. L'articolo 4(2) dello Statuto Fifa definisce il principio secondo cui "la Fifa rimane neutrale in materia di politica e religione", e l'articolo 15 del Codice Etico FIFA stabilisce che tutti i dirigenti calcistici devono rimanere politicamente neutrali e prevede sanzioni severe per le violazioni", si legge nella missiva.