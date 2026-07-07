Caso Balogun, proteste anche da Bruxelles. Lettera eurodeputati: "Indagate su Infantino"

Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle Federazioni calcistiche europee di garantire un'indagine sulla Fifa "per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica automatica di una giornata imposta a seguito del cartellino rosso mostrato al giocatore della nazionale maschile statunitense Folarin Balogun, e se le pressioni dell'amministrazione Usa abbiano influito su tale decisione".
È quanto si legge in una lettera promossa da Barry Andrews MEP (Renew), Lara Wolters (S&D) e Niels Fuglsang (S&D) visionata dall'ANSA, finora sottoscritta da una trentina di eurodeputati.
"Le norme statutarie e il codice etico della Fifa forniscono una base molto chiara per l'intervento delle federazioni affiliate e la richiesta di un'indagine. Il requisito della neutralità politica è chiaramente delineato sia nello Statuto Fifa che nel Codice Etico. L'articolo 4(2) dello Statuto Fifa definisce il principio secondo cui "la Fifa rimane neutrale in materia di politica e religione", e l'articolo 15 del Codice Etico FIFA stabilisce che tutti i dirigenti calcistici devono rimanere politicamente neutrali e prevede sanzioni severe per le violazioni", si legge nella missiva.
"Lo Statuto Fifa impone alle Federazioni affiliate di "rispettare pienamente" queste regole. Sosteniamo che questo rapporto sia reciproco e che le Federazioni affiliate siano vincolate dal codice etico della Fifa a chiedere che gli alti funzionari della Fifa siano ritenuti responsabili qualora esistano prove che suggeriscano una violazione delle regole sulla neutralità politica", scrivono gli eurodeputati.
"Inoltre, l'articolo 16 del Codice Etico della Fifa stabilisce che i dirigenti calcistici "hanno un dovere fiduciario nei confronti della Fifa, delle confederazioni, delle associazioni, delle leghe o dei club" e che "una violazione del dovere fiduciario si verifica quando, tra l'altro, qualcuno che ricopre una posizione di responsabilità o di fiducia agisce in modo pregiudizievole per gli interessi della Fifa, delle confederazioni, delle associazioni, delle leghe o dei club o è suscettibile di danneggiarne la reputazione".
"Le associazioni affiliate hanno un ruolo importante da svolgere nel garantire che le regole siano rispettate e che coloro che le violano siano chiamati a risponderne", concludono.