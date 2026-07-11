Retroscena Haaland: "Potevo giocare con l'Inghilterra, ho scelto la Norvegia grazie a papà"

In un epoca storica in cui diversi calciatori cambiano nazionale come se fosse un club, Erling Haaland non avrebbe dovuto inventarsi molto per giocare con l'Inghilterra. E invece, stasera la sfiderà con la sua Norvegia per provare a conquistare il pass per le semifinali del Mondiale.
Haaland è infatti nato a Leeds nel 2000, negli anni in cui il papà Alfie giocava in Inghilterra. Prima al Leeds e poi al Manchester City (fino al 2003), attuale squadra del figlio. In un'intervista a Goal del 2022, chiesero a Erling della scelta sulla nazionale: "Ho vissuto in Inghilterra per i primi tre anni e mezzo, forse quattro, della mia vita. Però poi sono tornato presto in Norvegia, dove sono stato per tanti anni. Per questo, fu naturale scegliere la nazionale norvegese. Forse, se mio padre avesse giocato in Inghilterra più a lungo, oggi sarei inglese a tutti gli effetti".
Chissà come sarebbero cambiati gli equilibri delle rispettive nazionali, con la Norvegia senza Haaland e una possibile coppia impressionante con Kane nei Tre Leoni. Invece, tutto pronto per lo scontro di questa sera a Miami. Haaland e l'Inghilterra, uno di fronte all'altro.