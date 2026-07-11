Retroscena Haaland: "Potevo giocare con l'Inghilterra, ho scelto la Norvegia grazie a papà"

Haaland è infatti nato a Leeds nel 2000, negli anni in cui il papà Alfie giocava in Inghilterra. Prima al Leeds e poi al Manchester City (fino al 2003), attuale squadra del figlio. In un'intervista a Goal del 2022, chiesero a Erling della scelta sulla nazionale: "Ho vissuto in Inghilterra per i primi tre anni e mezzo, forse quattro, della mia vita. Però poi sono tornato presto in Norvegia, dove sono stato per tanti anni. Per questo, fu naturale scegliere la nazionale norvegese. Forse, se mio padre avesse giocato in Inghilterra più a lungo, oggi sarei inglese a tutti gli effetti".