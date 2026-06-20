Ancelotti soddisfatto: "Miglioreremo ancora. Vogliamo che sia il Mondiale del Brasile"

Dopo il mezzo passo falso contro il Marocco, il Brasile di Carlo Ancelotti ha ripreso a correre. Il tecnico italiano ha espresso tutta la soddisfazione dopo la convincente vittoria per 3-0 su Haiti: “È stata una partita completa, abbiamo fatto molto meglio nel primo tempo. Nel secondo abbiamo avuto più controllo e dopo il 3-0 abbiamo un po' abbassato il ritmo, ma abbiamo creato molte occasioni e avremmo potuto segnare più gol”, ha dichiarato il ct della Selecao, che poi ha aggiunto: “È stato quello che ci aspettavamo da questa partita: maggiore qualità, meno errori, più efficacia in attacco e più controllo in difesa. Ho visto quello che volevo, stiamo migliorando e miglioreremo ancora”. Menzioni speciali per Matheus Cunha e Vincius, autori dei gol partita: "Matheus è stato ottimo, è riuscito a creare tanti problemi alla difesa di Haiti, ha sfruttato i filtranti ed è stato letale sotto porta. Vinicius è arrivato in gran condizione, ma noi non vogliamo che sia il suo Mondiale: vogliamo che sia il Mondiale del Brasile”.