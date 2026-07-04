Ancelotti risponde alle critiche: "Non so se capisco il calcio, ma c'è solo un allenatore che può darmi consigli"

Alla vigilia dell'ottavo di finale dei Mondiali contro la Norvegia di Haaland il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa e incalzato dai giornalisti che lo criticavano per l'eccessiva prudenza dimostrata contro il Giappone ha un po' perso la sua proverbiale calma: "In Italia si dice che tutti gli uomini vogliano fare gli allenatori e tutte le donne le architette. Non so se capisco il calcio o meno, ma nessuno può giudicarmi su questo. L’unica cosa certa è che ho preparato oltre 1.400 partite. Forse non basta per capire il calcio, ma è sicuramente una buona dose di esperienza. Solo Alex Ferguson ne ha preparate di più, oltre 2.000. Ascolto tutti, ma l’unico che potrebbe davvero darmi consigli è lui. Non sono un genio, ma so di non essere uno sciocco".