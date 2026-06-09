Amichevoli: tris della Spagna, Pedri e compagni sconfiggono il Perù

Il pari contro l'Iraq aveva sorpreso, ma la Spagna si rimette subito in carreggiata nell'ultimo test prima dei Mondiali: è 3-1 contro il Perù, travolto dalle Furie Rosse nella notte italiana. De la Fuente deve rinunciare a Yamal e Nico Williams, dunque c'è spazio per qualche esperimento in attacco: Ferran Torres e Oyarzabal si alternano nel ruolo di falso nueve, al loro fianco c'è Baena con Fabian Ruiz ad affiancare Pedri e Rodri in mediana. La partita inizia subito nel migliore dei modi per la Spagna, che la sblocca dopo soli due minuti con Oyarzabal (letale da fuori area) e non si volta più indietro. La corsia destra del Perù una voragine che viene costantemente sfruttata da una Spagna letale ed efficace, con Ferran Torres e Pedri tra i più applauditi ed efficaci. Proprio dai piedi di quest'ultimo nasceva il raddoppio, arrivato al 32', che chiudeva definitivamente i giochi. La Spagna poteva dunque sperimentare nella ripresa, con quattro cambi immediata e una completa rotazione della squadra entro il 70': dentro tra gli altri Dani Olmo, Raya, Yeremi Pino, Zubimendi e Gavi. Proprio dai piedi di Yeremi Pino, stella del Crystal Palace, nasceva il definitivo tris: il suo pallonetto mandava in tilt il portiere rivale Gallese, che insaccava goffamente la sfera nella sua porta al 53'. Da qui in poi le Furie Rosse si sono limitate a controllare, concedendo qualcosa al Perù e subendo il 3-1 firmato da Velez (66') con un tiro potente che non ha lasciato scampo al portiere. Vittoria e prestazione convincente della Spagna, che sorride a Puebla e si avvicina ai Mondiali nel modo migliore: giovedì 15 giugno, alle ore 21, il debutto contro Capo Verde.