Ancelotti e il Brasile contro ogni tabù: mai un ct straniero campione del Mondo

La storia racconta di due commissari tecnici che sono andati vicinissimi all'appellativo di "profeti fuori patria". Uno lo ricordano in molti ed è Ernst Happel, il mago austriaco al quale è stato intitolato lo stadio Prater di Vienna. Nel 1977 venne chiamato dalla Federcalcio olandese per far ripartire il lavoro iniziato anni prima da Rinus Michels e parzialmente rovinato delle varie gestioni in mezzo a due Mondiali 1974 e 1978. Happel si ritrovò senza Cruyff e con qualche equilibrio da ristabilire, ma portò la squadra alla finale di Buenos Aires contro i padroni di casa dell'Argentina, finale persa per un gol sfiorato allo scadere e per molti condizionamenti esterni nei supplementari. Meno persone invece ricordano George Raynor. Inglese di Wowmbell, classe 1907, fu il CT della Svezia che giocò il Mondiale da padrona di casa nel 1958 con campioni come Gren, Nordahl e Liedholm. Era una squadra così marcatamente svedese da far dimenticare queste particolarità del CT inglese, che venne travolto in finale per 5-2 dal Brasile di Pelè.