"Spagna campione del mondo": ecco il super calcolo del modello matematico

Stando alle previsioni, si attendono degli scontri interessanti. Ai sedicesimi di finale dovrebbero affrontarsi Usa-Iran, mentre ai quarti di finale ci sarebbe lo storico match tra Argentina e Portogallo, probabilmente l'ultimo scontro tra Messi e Cristiano Ronaldo. La finale vedrebbe sfidarsi Argentina e Spagna, con la Coppa del Mondo che tornerebbe in Europa dopo essere stata vinta da una squadra sudamericana. Anche questo è uno schema storico: l'unica eccezione è il "back to back" del Brasile nel 1958 e nel 1962.