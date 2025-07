Golf, DP World Tour: in Germania dominio inglese, settimo Laporta

Dominio inglese nel BMW International Open dove Daniel Brown ha risolto a suo favore con 266 (70 65 65 66, -22) colpi il combattuto giro finale con Jordan Smith, secondo con 268 (-20). Nel torneo del DP World Tour, sul percorso del Golfclub Munched Eichenried (par 72) di Monaco di Baviera, in Germania, per la terza volta consecutiva è terminato tra i primi dieci un ottimo Francesco Laporta, settimo con 273 (71 65 72 65, -15), e 38° posto per Andrea Pavan con 279 (73 65 73 68, -9).