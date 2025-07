Tour: rubate 11 biciclette a Cofidis, danno da oltre 100mila euro

Il team Cofidis, che sta prendendo parte al Tour de France cominciato ieri, ha annunciato di aver subito un furto con scasso nella notte, e che 11 biciclette sono state rubate, con danni per oltre 100.000 euro. "La porta del camion dell'officina è stata forzata e undici delle nostre biciclette 'Look Cycle' sono state rubate nonostante le misure di sicurezza messe in atto", è scritto in un comunicato diffuso dal team. "Membri della gendarmeria si sono recati in hotel la mattina per osservare l'accaduto e avviare le indagini. Il team Cofidis condanna fermamente questo atto di inciviltà e invita i responsabili a un maggiore senso civico e di responsabilità", è scritto ancora nella nota. I furti di biciclette sono all'ordine del giorno nelle gare ciclistiche e rappresentano un incubo per le squadre perché sono articoli molto ricercati a causa del loro prezzo, che può raggiungere i 20.000 euro ciascuno. La nuova bicicletta utilizzata da Cofidis al Tour de France viene venduta al dettaglio a 13.999 euro. L'anno scorso, anche al team TotalEnergies vennero rubate 11 biciclette durante il Tour, dopo che il loro camion venne stato aperto con un piede di porco fuori dal loro hotel a Le Lioran.