Mondiale per club, sguardo al futuro: arbitri con body-cam e AI per il fuorigioco

Per la prima volta in un torneo Fifa, durante i match gli ufficiali di gara indosseranno delle mini-videocamere capaci di offrire una prospettiva unica sulla partita. Alcune riprese saranno trasmesse in diretta, regalando ai tifosi un'esperienza immersiva inedita, altre invece verranno utilizzate in un secondo momento per rivivere le azioni più importanti del match dal punto di vista del direttore di gara.