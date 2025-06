Mondiale per Club, Real Madrid-Pachuca 3-1: Blancos in 10 calano il tris contro i messicani

Xabi Alonso conferma per dieci undicesimi la formazione che si è fatta fermare a sorpresa all'esordio dall'Al Hilal di Inzaghi, con l'unica pedina cambiata che è Rodrygo al quale è stato preferito dal 1' Arda Guler. Rispetto al match perso contro il Salisburgo, invece, nel Pachuca è Pedraza a lasciare la maglia da titolare a Bautista in mediana. E a partire forte sono proprio i Tozos, con Rondon che si rende pericolo al 3' con una girata a centro area sugli sviluppi di un corner da destra che fa tremare Courtois. E il venezuelano è una spina nel fianco della difesa spagnola, portando Asencio a un fallo al limite dell'area di rigore che, con la punta dei messicani involata verso la rete, costa il rosso diretto sventolato dal direttore di gara Abatti al 7'. Sugli sviluppi della punizione la squadra di Lozano non si rende pericolosa e il Real si salva, ma è un match in netta salita per i Blancos ed è un Mondiale per Club da incubo per Asencio che dopo il rigore concesso contro l'Al Hilal fa peggio alla seconda mettendo in seria difficoltà i suoi lasciandoli in 10 per tutto il match. Espulsione che porta Xabi Alonso a rivedere la formazione in campo, con Tchouameni costretto a indietreggiare in difesa in un 4-4-1 con Gonzalo Garcia unica punta. Inferiorità numerica che non si avverte in campo col Real che fa la partita, ma che al 18' viene salvato dal doppio intervento di Courtois su Kenedy e Bautista. Merengues che provano a reagire cercando di costruire in zona offensiva, ma i messicani sono ben messi in campo e a eccezione di qualche conclusione da fuori concedono poco o nulla agli spagnoli fino alla mezz'ora. Al 35', infatti, alla prima vera e propria occasione da gol il Real passa: Gonzalo e Fran Garcia scambiano sulla sinistra creando un corridoio velenoso che porta all'inserimento di Bellingham che con una conclusione velenosa batte Moreno per l'1-0 dei Blancos. Vantaggio che carica il Real che pochi minuti dopo si rende pericoloso in contropiede, come fosse in superiorità numerica anziché in inferiorità, ma il Pachuca riesce a metterci una pezza. Al 43', su un'altra gran giocata di Gonzalo Garcia, arriva il raddoppio: Vinicius taglia da sinistra a destra dove trova Alexander-Arnold, il britannico cede per Garcia che appoggia intelligentemente all'accorrente Arda Guler che non lascia scampo a Moreno per il 2-0 del Madrid.