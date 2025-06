Mondiale per Club, Inzaghi cerca la rivincita con Guardiola: in palio i quarti di finale

Tornando al presente, questa notte, a Orlando, la squadra saudita è chiamata a una vera e propria impresa. Sulla carta, tutti i favori pendono dalla parte del Manchester City, ma l'Al-Hilal nelle tre gare del girone ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, esempio lampante è il primo tempo della sfida con il Real Madrid, praticamente dominato. Dall'altra parte, invece, ci sarà un City con il look completamente nuovo e con tanti giocatori vogliosi di mettersi in mostra. Uno su tutti Rodri, che è appena rientrato in campo dopo l'infortunio al crociato e ha già modificato il volto della propria squadra. Con Reijnders e Bernardo Silva liberi di agire in avanti, il City ha moltissime armi offensive da poter utilizzare. Ma attenzione anche alle abilità in fase di ripartenza da parte della squadra saudita, marchio di fabbrica di Simone Inzaghi e concetti quasi sempre ben sfruttati in tutte le squadre che ha allenato. Le premesse per vedere una grande sfida ci sono tutte: solo il campo ci dirà chi meriterà l'accesso ai quarti di finale.