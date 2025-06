Mondiale per Club: il Qatar si è offerto per ospitare l'edizione del 2029, ma in inverno

I nove stadi costruiti per la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar sono ancora presenti, con sei di essi utilizzati regolarmente per ospitare partite della massima serie, la Qatar Stars League, e potrebbero tutti essere sfruttati per ridurre al minimo i costi di organizzazione e gli spostamenti interni dei tifosi. Sebbene la logistica proposta per il torneo possa risultare vantaggiosa per la FIFA, il caldo estremo in Qatar durante l'estate rappresenterebbe un grave problema, rendendo quasi certamente necessario lo spostamento dell'evento in inverno, come già accaduto per la Coppa del Mondo del 2022, nonostante la candidatura iniziale fosse per un torneo estivo.