Mondiale per Club: il Real Madrid sfiderà la Juventus, Inzaghi agli ottavi

La miglior gara nel Mondiale consegna il primo posto al Real Madrid di Xabi Alonso, tuttora senza Kylian Mbappé. L'ex tecnico del Leverkusen cambia tutto per ovviare ai buchi difensivi visti nelle prime sfide, ed ecco il suo 3-4-2-1. In difesa ci sono Rudiger e Huijsen con Tchouameni, Arda Guler da mezzala con Vinicius Junior e Bellingham alle spalle del canterano Gonzalo Garcia. Spinge subito il Real Madrid, ma Zawieschitzsky si supera su Vinicius Junior e la mira dei blancos latita. Poco insidioso, ma molto quadrato il Salisburgo, che cede al 40': Bellingham buca la difesa, tiro a incrociare di Vinicius ed è 1-0. Il brasiliano entra in gioco da assist-man nel recupero, con un magistrale tacco per Valverde e il 2-0 (47'pt) che indirizza definitivamente la sfida. Letsch prova infatti a scuotere i suoi con un doppio cambio, ma il Salisburgo non va oltre un paio di tiri deviati da Courtois, mentre Valverde sfiora la doppietta. Entra anche Modric e le merengues, dopo aver sprecato con Rodrygo, la chiudono. Fa tutto Gonzalo Garcia, canterano in forma smagliante, che ruba palla e poi batte Zawieschitzsky nell'uno-contro-uno. La soluzione al ruolo di vice-Mbappé, il Real, ce l'ha già in casa: è 3-0 sul Salisburgo all'84'. Le merengues chiudono prime nel girone con 7 punti, eliminano gli austriaci (4) e sfideranno la Juventus. L'ottavo si giocherà mercoledì 1° luglio, alle ore 21, all'Hard Rock Stadium di Miami.