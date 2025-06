Mondiale per Club, Juventus-Wydad 4-1: Yildiz show, bianconeri a un passo dagli ottavi

Il Wydad parte con grande aggressività a l 4' ha subito un'ottima occasione con Lorch dopo una palla persa in uscita da McKennie, il destro del sudafricano è però facile da controllare per Di Gregorio. La Juve risponde con un possesso attento e ragionato, che dà i suoi frutti al 6': splendido scambio nello stretto tra Yildiz e Thuram, il francese restituisce al turco che tenta un tiro-cross e trova la deviazione beffarda di Boutouil. Non può nulla Benabid ed è 1-0 per i bianconeri. La squadra di Tudor continua ad attaccare a testa bassa e al 16' trova il meritato raddoppio: splendida azione di Cambiaso sulla sinistra, pallone per Yildiz che colpisce al volo di controbalzo da fuori e trova l'incrocio dei pali. Un vero capolavoro del 10 bianconero. Il doppio colpo incassato non scompone i marocchini che al 25' accorciano le distanze: Savona è troppo leggero su Amrabat, il fratello dell'ex Fiorentina trova un corridoio geniale per Lorch che a tu per tu con Di Gregorio non sbaglia e fa 2-1. Nel finale di frazione i ritmi calano, il gioco si fa molto falloso e spezzettato, senza più occasioni da entrambi i lati.