Le amichevoli di oggi: il Milan sfida il Chelsea, Juve a Dortmund, Como in casa del Barça

TROFEO GAMPER, TOCCA AL COMO

Sarà il Como di Cesc Fabregas a sfidare il Barcellona in occasione del Trofeo Gamper 2025, 60° edizione. Per i lariani sarà l'occasione per confrontarsi con una squadra di altissimo livello, che quest'anno parte con l'obiettivo di confermare la vittoria in Liga e vincere la Champions League sfumata l'anno scorso in semifinale contro l'Inter. Nico Paz e compagni hanno vinto tutte e quattro le amichevoli giocate fin qui, spiccano soprattutto i successi contro l'Ajax (3-0 netto, con annesso trofeo della Como Cup) e il Betis Siviglia (3-2). L'obiettivo dei ragazzi di Fabregas è stupire ancora e la sfida con i balugrana è l'occasione perfetta per mettersi in mostra. Proprio per questo motivo, l'allenatore spagnolo punterà sull'11 titolare: Baturina, Perrone e Nico Paz a centrocampo, mentre il tridente sarà composto da Addai, Douvikas e Diao. Barcellona in formato cinque stelle, con Yamal, Olmo e Rapinha che agiranno alle spalle di Lewandowski. Calcio d'inizio alle 21, si gioca all'Estadi Johan Cruyff.