Le amichevoli di oggi: il Milan sfida il Chelsea, Juve a Dortmund, Como in casa del Barça

Ultimi weekend di preparazione per le squadre italiane: oggi in programma tre big match per Milan, Juve e Como
© Getty Images
A due settimane dall'esordio in campionato, le squadre di Serie A si apprestano a scendere in campo in vista delle ultime amichevoli pre stagione. In particolare, nella giornata di oggi saranno protagoniste Milan, Juventus e Como, impegnate in tre match di assoluto livello. Spazio anche ai campioni d'Italia del Napoli, che sfidano il Sorrento e all'Atlanta, impegnata con i croati dell'Opatija.
ESAME CHELSEA PER IL MILAN
Seconda gara nel giro di 24 ore per i rossoneri di Max Allegri. Dopo il pareggio di ieri contro il Leeds, per Maignan e compagni si alza il livello. Nel pomeriggio, infatti, andrà in scena la sfida contro il Chelsea a Stamford Bridge, ultimo test prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia il prossimo 17 agosto contro il Bari. Per Allegri e il suo staff sarà l'occasione per dare minutaggio ai giocatori lasciati a riposo ieri, con gli occhi puntati soprattutto su Luka Modric, che potrebbe partire dal primo minuto in un centrocampo a 5 dove saranno presenti anche Ricci e Fofana. Per i campioni del Mondo in carica, invece, spazio ai titolarissimi, con Gittens, Palmer, e Neto che agiranno alle spalle di Joao Pedro. Il Chelsea si presenta a questa sfida, la seconda del suo pre-campionato, dopo la vittoria per 2-0 contro il Bayer Leverkusen, gara decisa dai gol di Estevao e Joao Pedro. Calcio d'inizio alle ore 16.
JUVE IN TRASFERTA A DORTMUND
Dopo una settimana passata in ritiro a Herzogenaurach, quartiere generale di Adidas, per la Juventus è tempo di scendere nuovamente in campo per il secondo test del suo pre-campionato. Nella prima uscita, i bianconeri non sono andati oltre il 2-2 con la Reggiana e il test di oggi sarà fondamentale per capire i miglioramenti fatti nell'ultima settimana di lavoro, soprattutto a livello fisico e tecnico-tattico. Igor Tudor dovrebbe schierare dal primo minuto la squadra titolare, con Conceição e Yildiz che giocheranno alle spalle di David. In difesa ancora spazio a Bremer, con Locatelli e Thuram in mediana. In casa Dortmund, la novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno in campo di Mats Hummels, che dovrebbe giocare uno spezzone della sfida come passerella finale della propria carriera dopo l'addio al calcio annunciato negli scorsi mesi. Preseason positiva per i gialloblu, che finora hanno vinto entrambe le sfide giocate: 8-1 con il Siegen e 3-2 con il Lille. Calcio d'inizio alle 17:30. Nel primo pomeriggio, alle 13, spazio alla sfida tra le due squadre femminili dei club, con le azzurre della Juventus Women che tornano in campo dopo l'Europeo.
TROFEO GAMPER, TOCCA AL COMO
Sarà il Como di Cesc Fabregas a sfidare il Barcellona in occasione del Trofeo Gamper 2025, 60° edizione. Per i lariani sarà l'occasione per confrontarsi con una squadra di altissimo livello, che quest'anno parte con l'obiettivo di confermare la vittoria in Liga e vincere la Champions League sfumata l'anno scorso in semifinale contro l'Inter. Nico Paz e compagni hanno vinto tutte e quattro le amichevoli giocate fin qui, spiccano soprattutto i successi contro l'Ajax (3-0 netto, con annesso trofeo della Como Cup) e il Betis Siviglia (3-2). L'obiettivo dei ragazzi di Fabregas è stupire ancora e la sfida con i balugrana è l'occasione perfetta per mettersi in mostra. Proprio per questo motivo, l'allenatore spagnolo punterà sull'11 titolare: Baturina, Perrone e Nico Paz a centrocampo, mentre il tridente sarà composto da Addai, Douvikas e Diao. Barcellona in formato cinque stelle, con Yamal, Olmo e Rapinha che agiranno alle spalle di Lewandowski. Calcio d'inizio alle 21, si gioca all'Estadi Johan Cruyff.
